Мадридский «Реал» прокомментировал слухи о выходе из Ла Лиги

Мадрид, 14 августа. Руководство футбольного клуба «Реал Мадрид» прокомментировало информацию в СМИ о якобы выходе команды из чемпионата Испании из-за недовольства политикой.

СМИ активно распространяют информацию о том, что королевский клуб не доволен политикой президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который выступает против создания Европейской Суперлиги. Издание Mundo Deportivo отмечает, что клуб планирует перейти в Английскую премьер-лигу.

В пресс-службе «Реал Мадрида» подобное заявление авторитетного спортивного издания назвали бредом. Руководство отмечает, что подобное делается лишь с одной целью.

«Это невозможно, а подобная информация ставит единственной целью помешать нашему клубу в ежедневной работе», — говорится на официальном сайте команды.

Ранее стало известно, что петербургский клуб «Зенит» подписал пятилетний контракт с бразильским полузащитником Клаудиньо. Выступать он будет под номером 20.