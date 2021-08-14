«Милонов-шоу». Михаил Артамонов и Илья Пак о бронзе Олимпиады и философии тхэквондо

В гостях у Виталия Милонова российский тхэквондист Михаил Артамонов и его тренер Илья Пак. Спортсмены рассказали о том, как далась им бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио, о популярности тхэквондо и жизненном кредо единоборца.

Тхэквондист Михаил Артамонов принес России вторую медаль Олимпиады-2020, победив аргентинца Лукаса Гузмана в поединке за бронзу в весовой категории до 58 килограмм. Спортсмен поделился эмоциями от участия в главных мировых соревнованиях и рассказал о планах по продолжению карьеры. В свою очередь главный тренер сборной Санкт-Петербурга по тхэквондо Илья Пак рассказал о том, как воспитать олимпийского чемпиона, об особенностях петербургской школы тхэквондо и философии этого вида единоборств.

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