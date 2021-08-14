Ливни на Кубани привели к подтоплению более 1300 домовладений

Краснодар, 14 августа. Стихийное бедствие на Кубани стало причиной подтопления 1344 частных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Ливни также ударили по 1683 придомовым территориям. Непогода затронула 19 населенных пунктов. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Ранее проливные дожди размыли асфальт на дорогах в Анапе. Из-за непогоды часть полотна перекрыли, полицейские оказывали помощь горожанам, рассказывая об объездных маршрутах.