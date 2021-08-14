Россиянам напомнили о возможности взять неиспользованный в прошлом году отпуск

Москва, 14 августа. Отпуск, оставшийся неиспользованным в прошлом году, можно взять и в текущем, поскольку он не «сгорает». Об этом рассказали юристы.

Многие россияне ввиду пандемии коронавируса решили не уходить в отпуск, отложив его до лучших времен. По согласованию с работником, его могут перенести на следующий год, но не более того.

«Если трудовая инспекция или прокуратура выявит факт не предоставления отпуска работнику на протяжении более двух лет, то это может стать основанием для привлечения организации или ее должностного лица к административной ответственности», — объяснил доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с «Российской газетой».

По словам адвоката Алисы Волховой, у россиян также есть возможность заменить часть отпуска, который составляет более 28 дней, денежной компенсацией. Однако такой удлиненный отдых доступен не всем категориям граждан.

Опрос, проведенный среди россиян, ранее выявил, как пандемия коронавируса повлияла на их отпуск. Так, выяснилось, что отдых каждого пятого опрошенного в результате оказался испорчен.