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Дандыкин: Россия вынудила Киев вернуться к проекту «Владимир Великий»

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:52
Армия
Дандыкин: Россия вынудила Киев вернуться к проекту «Владимир Великий»
Prt Scr youtube.com  /  Мир 24

Киев, 14 августа. Украина собирается продолжить достройку корабля «Владимир Великий» из-за российской подводной лодки. Об этом рассказал военный аналитик Василий Дандыкин.

В Киеве заявили о желании возродить проект корвета 58250 «Владимир Великий». Дандыкин в интервью «ПолитРоссии» напомнил, что корабль начали строить еще в 2011 году и с тех пор он так и остался готов на 17%. Капитан 1-го ранга запаса подчеркнул, что сегодня Украина обладает гораздо меньшими возможностями в судостроительстве, чем тогда, поэтому шансов довести проект до конца у Киева ничтожно мало.

«Нет определенных технологий, потому что ничего не закладывали. Могли раньше, у них много чего было, а сейчас у них и с вооружением плохо. Они пытаются, щеки надувают», — заявил Дандыкин.

Также эксперт отметил, что свое название украинский корабль получил в честь российской подлодки «Князь Владимир». Киев считает, что он имеет больше прав на использование имени древнерусского правителя. Поэтому когда у России появилась АПЛ, названная в честь великого князя, Украина была вынуждена заявить, что строительство многострадального корабля будет продолжено.

Ранее в Китае оценили шансы «комариного флота» Украины против ВМФ РФ в Черном море. По мнению аналитиков Sina, Киев обречен на поражение при столкновении с Военно-морским флотом России. Также Украина договорилась с Великобританией о совместном строительстве военных кораблей и баз на море, передает телеканал «360».

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украина россия флот дандыкин
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