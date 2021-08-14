Автобусная остановка в Воронеже стала народным мемориалом в память о погибших

Жители Воронежа организовали стихийный мемориал на месте остановки, где произошел взрыв автобуса. Горожане возложили цветы и зажгли лампадку.

На скамейке, которая располагалась прямо напротив разорвавшегося транспортного средства, до сих пор остались осколки стекла, напоминающие о трагедии. Рядом с ними теперь лежат живые розы и гвоздики.

Остановка работает в обычном режиме. Люди продолжают ждать свой автобус, садятся в маршрутки.

«Причину произошедшего до сих пор устанавливают компетентные органы. Выезжали различные ведомства для проверок. На сегодняшний момент какой-то явной рабочей версии озвучено официально не было. Озвучена версия, что это не теракт», — заявила руководитель Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван.

Эксперты заявляют, что самая вероятная причина взрыва — это неисправность газового оборудования в автобусе. Представили правоохранительных органов пояснили, что в случае атаки террористических сил на месте трагедии нашли бы поражающие элементы, которые добавляют во взрывное устройство: гвозди и проволока.

«Мы прежде всего надеемся на то, что сейчас не будет муссироваться пугающая версия. Прежде всего нужно сохранять внимательность и спокойствие, разобраться в ситуация», — призывает политический деятель.

Присоединился к народному мемориалу и губернатор Воронежской области Александр Гусев. На остановке он возложил букет цветов и почтил память погибших.

Напомним, трагедия произошла 12 августа. Примерно в девять часов вечера пассажиры зашли в автобус. До на начала движения произошел взрыв, который искорежил транспорт и выбил крышу.

По последним данным, скончались две женщины 35 и 55 лет, пострадали 24 человека. Семьям пострадавших и погибших местные власти пообещали выплатить денежные компенсации в размере 500 тысяч и миллиона рублей соответственно. Жители города, которые помогали жертвам выбраться из маршрутки, будут представлены к награде.