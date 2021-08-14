Дешевый электрогрузовик Kami Nimble разработали в Киргизии

Бишкек, 14 августа. Первый национальный электромобиль, получивший название Kami Nimble, представили в Киргизии, передает пресс-служба компании «Ками Моторс» в своем Instagram.

Компактный и бюджетный грузовик в состоянии перевозить до 700 килограммов. Запаса хода при полной зарядке хватает примерно на 110 километров пути. В качестве силового агрегата использовали асинхронный двигатель Shinegle мощностью 20 лошадиных сил китайского производства.

Стоимость электрогрузовика составит около 520 тыс. рублей. Старт продаж запланирован на конец 2021 года. По предварительным данным, киргизский электромобиль также будет доступен для покупки в Казахстане.

Россия к 2024 году готовится выпустить 25 тыс. электрокаров и 9 тыс. зарядных станций, говорится в документах о социально-экономическом развитии «Технологический прорыв». Помимо этого, планируется увеличение скорости коммерческого движения на 25%.