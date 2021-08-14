Климкин рассказал о непростом выборе, перед которым Меркель поставит Зеленского

Киев, 14 августа. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предположил, о чем канцлер Германии Ангела Меркель будет разговаривать с президентом Владимиром Зеленским на предстоящей встрече.

Меркель на встрече с Зеленским затронет вопросы о газопроводе «Северный поток — 2», а также обсудит ситуацию в Донбассе. Таким образом, по мнению Климкина, немецкий канцлер поставит украинского лидера перед непростым выбором в преддверии его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом.

«Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?» — процитировал Климкин предполагаемые слова Меркель.

Бывший глава МИД Украины добавил, что Меркель перед поездкой в Киев планирует посетить Россию, чтобы согласовать варианты решения ситуаций по транзиту газа и «СП-2» с президентом Владимиром Путиным. Визит немецкого канцлера в Москву аналитик Александр Камкин назвал знаковым событием.