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«Газпром» представил отчет о прибыли за первые шесть месяцев 2021 года
Экономика
«Газпром» представил отчет о прибыли за первые шесть месяцев 2021 года
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 14 августа. Российская компания «Газпром» представила отчет о прибыли, полученной в первой половине текущего года.

Как свидетельствуют предоставленные данные, по итогам деятельности предприятия в период с января по июнь включительно было получено 718,31 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). За аналогичный период прошлого года у компании был зафиксирован убыток в размере 253,87 млрд рублей.

Выручка «Газпрома» в первые шесть месяцев 2021 года увеличилась на 46,2%, составив 2,754 трлн рублей. Валовая прибыль предприятия выросла в 2,17 раза, достигнув 1,405 трлн рублей.

Компания «Газпром экспорт» ранее заявила, что продолжает выполнять обязательства перед европейскими потребителями в полном объеме, несмотря на аварию, произошедшую в Новом Уренгое.

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Газпром прибыль отчет убыток
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