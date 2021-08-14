Политолог Погребинский назвал истинную причину неприязни Зеленского к Медведчуку

Киев, 14 августа. Президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, так как рассматривает его в качестве угрозы легитимности, считает Михаил Погребинский.

Как отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, будучи недалеким и эмоциональным человеком, Зеленский имеет личную неприязнь к Медведчуку. Президент не может организовать такое же давление на реально оскорблявшего его Петра Порошенко, ведь за ним стоит посольство США, тогда как давлению на Медведчука в Вашингтоне будут лишь рады.

«Зеленский ощущает себя свободным в своих действиях, в издевательствах над самым серьезным и главным своим оппонентом, который у него отбирает голоса, на которые он надеялся», — рассказал Погребинский.

Политолог напомнил о результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), по итогам которого рейтинг партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и рейтинг «Слуги народа» является почти одинаковым, поэтому Зеленский хочет, чтобы его оппонент оказался за решеткой.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал делопроизводство после жалобы Медведчука на незаконные действия украинских властей. Дело о нарушении прав и свобод Медведчука могут рассмотреть в ЕСПЧ в порядке приоритетного производства.