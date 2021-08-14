Борис Корчевников обвинил мать в своем одиночестве

Москва, 14 августа. Известный российский телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал своим зрителям, почему за столько лет он так и не женился. Оказалось, причина очень простая.

Гостем очередного выпуска телепрограммы «Судьба человека» стал молодой артист Родион Газманов. Именно его откровения подтолкнули ведущего шоу Бориса Корчевникова сделать заявление.

Сын популярного артиста Олега Газманова признался, что строгая и требовательная мать никогда не воспринимала радушно всех его возлюбленных. Выяснилось, что телеведущий понимает его как никто другой. В эфире телеканала "Россия-1" Корчевников обвинил мать в своем одиночестве.

«Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — признался Борис Корчевников.

Однако в отличие от гостя студии он все же был однажды женат на актрисе Анне-Сесиль Свердловой. В 2017 году пара рассталась, после семи лет отношений. Точная причина расставания до сих пор неизвестна, однако, по словам артиста, — ему больно до сих пор.

Недавно гостья передачи Алиса Мон рассказала, что с момента развода состояние здоровья ведущего заметно ухудшилось. Из-за ослабевания слуха во время передачи он вынужден читать по титрам, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее артист откровенно поделился своим отношением к искусственному оплодотворению женщин. Оказалось, что Корчевников как религиозный человек является ярым противником ЭКО.