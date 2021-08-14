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Ева Авеева отказалась от полумиллиона за участие в постановочном скандале на телешоу
ФАН-ТВ
Ева Авеева отказалась от полумиллиона за участие в постановочном скандале на телешоу

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет Ева Авеева. Известный блогер обсудит с актрисой подготовку выставки памяти ее погибшего от ковида экс-супруга, современное состояние производства кино и сериалов после пандемии. Также Ева расскажет историю о том, как ей предложили создатели телешоу на федеральном ТВ внушительную сумму ради того, чтобы она стала героиней постановочного скандала.

Актриса Ева Авеева долгие годы не впускала в свою личную жизнь журналистов, несмотря на то, что была супругой известного режиссера Сергея Лялина, который недавно погиб от ковида. Для шоу «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном она сделала исключение. Авеева приняла решение организовать выставку памяти своего экс-супруга.

Ева расскажет о том, в каком состоянии сегодня находится производство кино и сериалов. К примеру, у самой актрисы из-за начала пандемии сорвалось сразу несколько перспективных проектов, которые впоследствии так и не были реализованы.

Расскажет Ева Авеева и о том, как она относится к приходу бездарностей в кино, сериалы и в театр. На примере Ольги Бузовой, которая недавно стала актрисой МХАТ, Авеева расскажет о своем отношении к подобным «звездам» и о том, почему сегодня они стали так востребованы обществом.

Однако самой интригующей темой выпуска станет история о постановке современных ТВ-шоу. Актрисе предложили стать героиней выпуска на одном из федеральных каналов. В ответ на доводы Евы о том, что у нее в жизни нет никаких скандальных историй актрисе заявили, что они готовы ее придумать и даже предложили гонорар в размере полумиллиона рублей. Ева Авеева ответила отказом. Этой историей актриса решила поделиться ради того, чтобы зрители знали на ее примере, что постановочные скандалы на телешоу — это не миф и не слухи.

Большое интервью с Евой Авеевой смотрите вечером 15 августа на площадке ФАН.

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кино шоу-бизнес вадим манукян авеева
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