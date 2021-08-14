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Новый сибирский город появится на границе двух регионов России по поручению Шойгу

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:40
Общество
Новый сибирский город появится на границе двух регионов России по поручению Шойгу
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 14 августа. Новый сибирский город может появиться на границе Хакасии и Красноярского края по поручению министра обороны России Сергея Шойгу.

Данный проект, который стартует в 2022 году, разрабатывался на протяжении двух лет. Об этом рассказал высокопоставленный источник URA.RU.

Так, город построят с нуля в Минусинской котловине. Проработать вопрос использования данной территории президент РФ Владимир Путин поручил еще в 2019 году. Именно тогда глава государства впервые за последние годы сделал серьезное заявление о развитии Сибири.

Глава Минобороны РФ ранее призвал не снижать темпы реконструкции Байкало-Амурской магистрали. По его словам, реализация проекта увеличит пропускную способность БАМа и будет способствовать повышению экономического потенциала страны.

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