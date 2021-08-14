Киркоров и Джиган устроили погром во время отпуска в Греции

Афины, 14 августа. Музыкант Филипп Киркоров устроил шумную вечеринку в компании рэпера Джигана. Звездное мероприятие в греческом ресторане неожиданно обернулось битьем посуды.

Рэп-звезда Джиган отправился в очередное путешествие вместе с семьей: в этот раз их выбор пал на Грецию. Супруга артиста Оксана Самойлова регулярно делится с фанатами фото и видео роскошного отдыха на курорте, а недавно звезды посетили вечеринку, на которой также присутствовал король эстрады Филипп Киркоров.

Артисты провели вечер в компании друг друга, исполнили несколько песен, а затем устроили грандиозный погром. Позднее ролик необычной выходки звезд появился в Instagram Самойловой. В подписи к видео модель оправдалась за необычное развлечение мужа.

«Так надо, если что. Это не мы придумали», — объяснила Самойлова.

После битья посуды Киркоров порадовал гостей вечеринки песней. Он исполнил один их собственных хитов, трек «Жестокая любовь».

Король эстрады отправился на отдых в Грецию на фоне продолжения конфликта со службой безопасности Украины. После того, как артист некоторое время был включен в черный список по решению властей, Киркоров попал под очередные санкции. Теперь музыканту на три года запрещен въезд на территорию страны.