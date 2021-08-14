Ирина Волынец поддержала рекомендации Роспотребнадзора по вакцинации учителей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала рекомендации Роспотребнадзора касательно вакцинации учителей.

Глава ведомства Анна Попова выступила с призывом к преподавателям в школах вакцинироваться к началу осени. Она надеется, что учебный год в России начнется в традиционном формате.

Ирина Волынец согласилась с главой Роспотребнадзора. Как общественный деятель и мама, она полностью поддерживает эти рекомендации.

«Рекомендации замечательные, потому что, если посмотреть на период пандемии с точки зрения школ и учителей, то очень часто преподаватели заболевали, последствия у всех в плане осложнений были разные и непредсказуемые. Когда рекомендуют вакцинироваться – имеется в виду вообще все население. Но учителя находятся в особой зоне риска, так как многие дети являются переносчиками заболевания, к сожалению. Преподаватель и ученики находятся в одном помещении — соблюдать дистанцию довольно сложно. Мы должны сделать все, чтобы не допустить перехода на дистанционное обучение, потому что опыт показал – это довольно сложно, мы были к этому не готовы. Данная норма носит рекомендательный характер, никто никого не заставляет, многие учителя уже сделали прививку добровольно», — поделилась мнением с ФАН Ирина Волынец.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор запустил сервис «4 сезона — тарелка здорового человека». Он поможет составить россиянам сбалансированный рацион. Сервис заработал в рамках проекта «Здоровое питание». С его помощью желающие смогут получить различные советы по правильному сезонному питанию, рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела.