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Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин едко высказался о Божене Рынске
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин едко высказался о Божене Рынске
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 14 августа. Популярный российский актер Иван Охлобыстин резко высказался о светской львице Божене Рынске, из-за ее позиции о трагедии, произошедшей пять лет назад.

В 2016 году светский обозреватель дала язвительные комментарии о трагедии Ту-154 под Сочи. В результате крушения самолета погибла общественный деятель Доктор Лиза, настоящее имя Елизавета Глинка, журналисты популярных изданий, а также весь состав ансамбля им. Александрова.

После катастрофы Рынска не стала скорбеть вместе со всей страной. Она напрямую заявила о своей радости от того, что на борту одного самолета оказалось большое количество ее недоброжелателей. Подобные заявления сильно возмутили популярного актера. Он подчеркнул, что в катастрофе погибло порядка ста человек и нельзя так говорить о жертвах.

«Эта Барбара Рынска или как там ее… Со свиньей у меня ассоциация. Словом, она омерзительный персонаж. Я не люблю людей осуждать, но есть такие, которых могу и осудить. И вот она — одна из этих мр***й», — отметил Охлобыстин в интервью на YouTube-канале Дианы Кади.

Ранее стало известно, что в этом интервью артист перепутал имена двух совершенно противоположных артисток. Вместо светской львицы он назвал имя советской актрисы Барбары Брыльски.

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охлобыстин рынска критика интерны
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