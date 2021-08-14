Хабиб Нурмагомедов может сыграть в Кубке России по футболу

Махачкала, 14 августа. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может принять участие в матчах Кубка России по футболу сезона-2021/22.

Президент махачкалинского клуба ПФЛ «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов в эфире телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос о переходе именитого бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. По его словам, экс-чемпион UFC может принять участие в поединках группового этапа БЕТСИТИ Кубка России.

«Это будет наш главный мотивационный козырь. Мы ему сказали, что сделали все, что он от нас просил, мы привезли в Дагестан команду ФНЛ и команду РПЛ», — отметил Лахиялов.

На групповом этапе Кубка России «Легион-Динамо» сыграет с «Уфой» и владикавказской «Аланией». Махачкалинский клуб также продолжает выступление в группе 1 Олимп-Первенства ФНЛ-2. На данный момент «Легион-Динамо» занимает третье место в турнирной таблице соревнований.

Ранее Хабиб Нурмагомедов занялся производством сыра из овечьего молока в Дагестане. Об этом экс-чемпион UFC рассказал подписчикам в Instagram-аккаунте.