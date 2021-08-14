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Барецкий сожалеет, что «Родина» выбыла из предвыборной гонки в петербургский ЗакС
Политика
Барецкий сожалеет, что «Родина» выбыла из предвыборной гонки в петербургский ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Partia Rodina

Законодательное собрание Санкт-Петербурга превратилось в бизнес-кружок, членам которого интересны собственные проекты, а не улучшение жизни горожан. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился известный российский шоумен, президент Союза профессиональных ритуальных агентов (СПРА) Стас Барецкий.

Он прокомментировал новость о том, что петербургская избирательная комиссия отказала партии «Родина» в регистрации на выборы в городской парламент. По мнению шоумена, новые партии и не попадут в законодательный орган, пока в его составе будут те, кто отрицает перемены.

«Знаете, я вообще считаю, что сейчас от них особо толку нет, от всех этих «серых пиджаков». Потому что понятно, что Законодательное собрание превратилось в такой бизнес-кружок по интересам, а на общую политику, улучшения для людей, конечно, оно не влияет и не хочет влиять. Поэтому кто-то со стороны им не нужен», — разочарованно высказался Барецкий.

Стас Барецкий разочарован тем, что партия «Родина» выбыла из предвыборной гонки
Агентство городских новостей Москва  / Игорь Иванко

Президент СПРА давно отмечал, что в парламенте нужно установить определенный лимит на представительство депутатов. То есть в составе должно быть, например, пять специалистов от сферы культуры, пять человек от строительной отрасли, сельского хозяйства и так далее. Такой подход собеседнику агентства кажется более справедливым, но он уверен, что этого не будет никогда.

«Многие даже, знаете, отказываются идти в парламент, чтобы не тратить, во-первых, деньги, а во-вторых, понятно, что это бесполезно. Я это уже понял, когда у нас убрали самовыдвиженцев — ну очень сложно собрать столько подписей одному. Я тогда осознал, что все, смысла избираться особо не будет, если ты, конечно, не в партии, которая обязательно войдет в парламент», — заключает шоумен.

Несмотря на унылый прогноз, Барецкий советует членам партии «Родина» не оставлять борьбу с беспределом и попытаться вновь попасть в предвыборную гонку. Тем более что их социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни петербуржцев, действительно необходимы и заслуживают внимания.

Ранее стало известно, что отказ в регистрации на выборы получила и российская певица, кандидат от партии «Родина» Татьяна Буланова. Чтобы поддержать народную любимицу, Стас Барецкий устроил протестную акцию возле здания Государственной думы в Москве.

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Все новости / Политика / Барецкий сожалеет, что «Родина» выбыла из предвыборной гонки в петербургский ЗакС
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