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Талибы казнили 15 человек. События дня
ФАН-ТВ
Талибы казнили 15 человек. События дня
Global Look Press  /  x99

 

Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» казнили 15 человек, оказавших им сопротивление, после взятия одного из окраинных районов Газни в 100 км южнее Кабула. Радикалы также захватили афганскую провинцию Логар, расположенную к юго-востоку от столицы. По информации агентства Associated Press, талибы уже взяли под контроль всю провинцию, включая ее административный центр, и находятся менее чем 80 км от Кабула. Кроме того, субботним утром боевики начали активное наступление на крупный город Мазари-Шариф, что на севере страны. На фоне обострения ситуации Вашингтон отправил в афганскую столицу несколько батальонов Корпуса морской пехоты. Военные помогут с вывозом сотрудников дипломатической миссии и других ведомств Соединенных Штатов. Менее чем за три недели до того, как американский военный контингент окончательно покинет страну, радикалы удерживают большую часть северного, западного и южного Афганистана.

22 человека пострадали в ДТП под Владимиром

Талибы казнили 15 человек. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком во Владимирской области шесть человек госпитализированы. Всего пострадавших — 22, в том числе ребенок. По предварительной информации, в момент ДТП в автобусе находились двое водителей и 45 пассажиров, все — паломники из Вологды. По данным полиции, авария произошла около трех часов утра на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». Переполненный автобус, двигаясь со стороны Ярославля в Москву, врезался в ехавший впереди грузовик с полуприцепом. Проводится проверка.

Режим ЧС ввели в Краснодарском крае

Талибы казнили 15 человек. События дня
vk.com  / Евгения Миллер

Из-за непогоды режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края. По информации пресс-службы регионального МЧС, в Анапу, Крымск и Темрюк направлены дополнительные силы спасателей и спецтехники. Ливни стали причиной подтопления свыше 1 300 домов и участка краевой автомобильной дороги. Без электричества остаются порядка 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах. Закрыты пляжи, объявлено штормовое предупреждение. Накануне на Кубани эвакуировали почти тысячу детей из четырех летних лагерей. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни стихия продолжит хозяйничать на юге России.

Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника

Талибы казнили 15 человек. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и всех причастных к активному образу жизни с Днем физкультурника. Этот праздник отмечается каждую вторую субботу августа. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил рост популярности ЗОЖ в нашей стране и заявил о необходимости создания удобной и качественной инфраструктуры для занятий спортом.
«Во всех городах и поселках должны открываться современные специализированные секции, стадионы и бассейны, переоснащаться школьные спортзалы, обустраиваться площадки для занятий физкультурой на придомовых территориях», — говорится в телеграмме.

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