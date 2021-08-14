Талибы казнили 15 человек. События дня

Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» казнили 15 человек, оказавших им сопротивление, после взятия одного из окраинных районов Газни в 100 км южнее Кабула. Радикалы также захватили афганскую провинцию Логар, расположенную к юго-востоку от столицы. По информации агентства Associated Press, талибы уже взяли под контроль всю провинцию, включая ее административный центр, и находятся менее чем 80 км от Кабула. Кроме того, субботним утром боевики начали активное наступление на крупный город Мазари-Шариф, что на севере страны. На фоне обострения ситуации Вашингтон отправил в афганскую столицу несколько батальонов Корпуса морской пехоты. Военные помогут с вывозом сотрудников дипломатической миссии и других ведомств Соединенных Штатов. Менее чем за три недели до того, как американский военный контингент окончательно покинет страну, радикалы удерживают большую часть северного, западного и южного Афганистана.

22 человека пострадали в ДТП под Владимиром Федеральное агентство новостей / В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком во Владимирской области шесть человек госпитализированы. Всего пострадавших — 22, в том числе ребенок. По предварительной информации, в момент ДТП в автобусе находились двое водителей и 45 пассажиров, все — паломники из Вологды. По данным полиции, авария произошла около трех часов утра на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». Переполненный автобус, двигаясь со стороны Ярославля в Москву, врезался в ехавший впереди грузовик с полуприцепом. Проводится проверка.

Режим ЧС ввели в Краснодарском крае vk.com / Евгения Миллер Из-за непогоды режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края. По информации пресс-службы регионального МЧС, в Анапу, Крымск и Темрюк направлены дополнительные силы спасателей и спецтехники. Ливни стали причиной подтопления свыше 1 300 домов и участка краевой автомобильной дороги. Без электричества остаются порядка 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах. Закрыты пляжи, объявлено штормовое предупреждение. Накануне на Кубани эвакуировали почти тысячу детей из четырех летних лагерей. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни стихия продолжит хозяйничать на юге России.