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Власти США опасаются бунта в случае введения нового локдауна
США
Власти США опасаются бунта в случае введения нового локдауна
Global Look Press  /  via www.imago-images.de / www.imago-images.de

Вашингтон, 14 августа Министерство внутренней безопасности США заявило, что экстремисты могут рассматривать повторное введение ограничений, связанных с COVID-19, в качестве обоснования для проведения атак.

С таким предупреждением ведомство выступило в новом бюллетене с предупреждением о терроризме. В документе говорится, что целью атак могут стать объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне накануне 11 сентября и религиозных праздников.

В Министерстве подчеркивают, что террористическая угроза исходит изнутри США.

«Стресс, связанный с COVID-19, способствовал росту напряженности в обществе, что привело к нескольким заговорам внутренних экстремистов, совершающих насилие, и они могут способствовать росту насилия в этом году», — говорится в докладе.

Секретарь Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что его ведомство считает, что внутренние экстремисты представляют для США наибольшую угрозу, связанную с терроризмом. Он сказал, что Департамент видит проявления экстремизма, подпитываемые «ложными нарративами» и «идеологией ненависти».

Очевидно, под внутренними террористами Майоркас традиционно подразумевает сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые не удовлетворены ходом последних президентских выборов и не желают признавать победу Джо Байдена. Кроме того, опасными экстремистами, по мнению секретаря министерства, являются граждане США, не желающие выполнять предписания властей, связанные с ограничительными мерами против COVID-19.

Заявление министерства прозвучало на фоне резкого роста новых случаев заболевания коронавирусом в США. Несмотря на победные реляции властей о высоких темпах вакцинации, в ряде штатов динамика заболеваний бьет рекорды. В связи с этим правительство, не успев снять старые ограничения, может быть вынуждено ввести новые, что вызовет крайне негативную реакцию в обществе, уставшем от непрекращающихся локдаунов.

Количество заражений в США стремительно растет, несмотря на успехи в вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

В своем отчете власти признают, что люди находятся на взводе и очередной локдаун может провоцировать настоящий бунт. В то же время администрация Байдена пытается обвинить в возможных последствиях собственных неэффективных решений своих политических оппонентов, заранее обвиняя сторонников Трампа и всех, кого демократы причисляют к «внутренним террористам», в подготовке атак.

Кроме того, авторы доклада обвиняют Россию и Китай в «продвижении дезинформации» о низкой эффективности применяемых в США вакцин. Впрочем, лучшей «рекламы» американских вакцин, чем рекордный рост случаев заболевания на фоне рекордного же уровня вакцинации, придумать сложно.

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сша террористическая угроза covid-19
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