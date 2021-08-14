Представитель МакSим объяснила ее скорую выписку из больницы

Москва, 14 августа. Популярная российская исполнительница МакSим, известная как Марина Максимова, довольно быстро выписалась из больницы. Ее представитель объяснила, с чем связано такое решение.

Всего неделю назад исполнительницу хита «Трудный возраст» вывели из искусственной комы, поскольку ее состояние стало улучшаться. В больницу она попала с серьезным поражением легких и пневмонией, которым сопутствовало огромное количество осложнений. В состоянии медикаментозного сна она провела более месяца.

Благодаря поддержке фанатов и огромной силе артистка пришла в себя, а спустя всего несколько дней врачи позволили ей выписаться и поехать домой. Директор звезды Маргарита Соколова объяснила, что Максимова сама приняла решение долечиваться дома. Сейчас для нее важнее всего — оказаться рядом со своими дочерьми.

«Выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать», — отметила представитель артистки.

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в день выписки подтвердила эту информацию. В эксклюзивном интервью ФАН она отметила, что лечиться МакSим будет под профессиональным наблюдением медиков. По словам близких, после пробуждения у артистки обнаружилось частичное повреждение памяти, сообщает телеканал «360». Медики рекомендовали Максимовой еще год не заниматься активностью и не летать.