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Перенесшего коронавирус Балуева не узнали на фото

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:16
Общество
Перенесшего коронавирус Балуева не узнали на фото
Global Look Press  /  Valery Lukyanov/Russian Look

Москва, 14 августа. Известный российский актер Александр Балуев перенес коронавирус нового типа. После выздоровления артист впервые вышел в свет, и новые фотографии с ним взбудоражили поклонников.

Новость о коронавирусе нового типа у звезды сериала «Спецназ» появилась в начале лета. Врачи обнаружили у него пятипроцентное поражение легких. Несмотря на легкую форму заболевания, он все равно решил лечь в больницу в Коммунарке, чтобы круглосуточно находиться под наблюдением врачей. Больше никакой информации о состоянии артиста в Сети не появлялось.

Несколько день назад артист приехал на день рождения своего сына Глеба Матвейчука, где его сфотографировали с ребенком на руках. Поклонники пришли в ужас от увиденного — на снимке, который практически сразу разместили в соцсетях, звезда предстал сильно отекшим и практически неузнаваемым.

«Такой отекший. Я бы даже и не узнала его сразу»;

«Сильно ковид отразился на его внешности. Надеюсь, придет в норму»;

«Отек сильно и растрепанный такой. Выздоравливайте Сашенька», — отметили пользователи в соцсетях

Несколько недель назад представители Александра Балуева подтвердили, что артист болел коронавирусом. Приближенные к звезде отметили, что болезнь протекала в легкой форме, поскольку в мае он делал прививку.

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