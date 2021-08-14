Перенесшего коронавирус Балуева не узнали на фото

Москва, 14 августа. Известный российский актер Александр Балуев перенес коронавирус нового типа. После выздоровления артист впервые вышел в свет, и новые фотографии с ним взбудоражили поклонников.

Новость о коронавирусе нового типа у звезды сериала «Спецназ» появилась в начале лета. Врачи обнаружили у него пятипроцентное поражение легких. Несмотря на легкую форму заболевания, он все равно решил лечь в больницу в Коммунарке, чтобы круглосуточно находиться под наблюдением врачей. Больше никакой информации о состоянии артиста в Сети не появлялось.

Несколько день назад артист приехал на день рождения своего сына Глеба Матвейчука, где его сфотографировали с ребенком на руках. Поклонники пришли в ужас от увиденного — на снимке, который практически сразу разместили в соцсетях, звезда предстал сильно отекшим и практически неузнаваемым.

«Такой отекший. Я бы даже и не узнала его сразу»; «Сильно ковид отразился на его внешности. Надеюсь, придет в норму»; «Отек сильно и растрепанный такой. Выздоравливайте Сашенька», — отметили пользователи в соцсетях

Несколько недель назад представители Александра Балуева подтвердили, что артист болел коронавирусом. Приближенные к звезде отметили, что болезнь протекала в легкой форме, поскольку в мае он делал прививку.