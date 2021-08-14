Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 13:53
13:53
ФАН-ТВ
Талибы казнили 15 человек. События дня
13:50
Общество
Диетолог Гинзбург объяснил причины опасности меда для организма
13:46
Экономика
Экономист Десятниченко назвала лучший способ вложить миллион рублей
13:45
Происшествия
В Петербурге инженер поругался с мальчиком и бросил его на асфальт
13:42
Армия
В США рассказали об опасности для Аляски и Гавайев со стороны ВКС России
13:38
Политика
Политолог Каневский ответил на возможную отмену европейских санкций против России
13:37
Общество
Отец Началовой рассказал, как ее дочь перенесла смерть певицы
13:31
Общество
Китайский блогер назвал лучшие уличные блюда и напитки в России
13:31
Происшествия
Спасатели ведут поиски 19 человек после затопления шахты в Китае
13:28
Армия
Мотострелки ВС РФ уничтожили силы «противника» в Северной Осетии
Все новости

Спасатели извлекли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:24
Происшествия
Спасатели извлекли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 14 августа. Спасатели МЧС России и военнослужащие Минобороны подняли на поверхность со дна Курильского озера тела троих погибших при авиакатастрофе на территории Кроноцкого заповедника.

Вертолет Ми-8 рухнул в озеро на юге Камчатского края. В результате трагедии выжили восемь человек. Всего на борту воздушного судна находились 13 пассажиров, в том числе 1 ребенок и 3 члена экипажа.

В данный момент работы по поиску погибших продолжаются. Ранее МЧС заявляло об обнаружении тел нескольких туристов в кабине вертолета, которая в результате падения осталась целой.

Семьи погибших при крушении вертолета на Камчатке получат по 2 млн рублей, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели извлекли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
ми-8 крушение погибшие камчатка тела
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru