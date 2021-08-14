Спасатели извлекли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 14 августа. Спасатели МЧС России и военнослужащие Минобороны подняли на поверхность со дна Курильского озера тела троих погибших при авиакатастрофе на территории Кроноцкого заповедника.

Вертолет Ми-8 рухнул в озеро на юге Камчатского края. В результате трагедии выжили восемь человек. Всего на борту воздушного судна находились 13 пассажиров, в том числе 1 ребенок и 3 члена экипажа.

В данный момент работы по поиску погибших продолжаются. Ранее МЧС заявляло об обнаружении тел нескольких туристов в кабине вертолета, которая в результате падения осталась целой.

Семьи погибших при крушении вертолета на Камчатке получат по 2 млн рублей, сообщал сайт 360tv.ru.