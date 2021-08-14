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Россиянам объяснили, опасно ли разговаривать по мобильному телефону во время грозы
Общество
Россиянам объяснили, опасно ли разговаривать по мобильному телефону во время грозы
pixabay.com

Москва, 14 августа. Традиционно считается, что опасно разговаривать на открытом воздухе по мобильному телефону во время грозы, так как существует вероятностью стать жертвой молнии.

Человек, который разговаривает по мобильному телефону, может стать жертвой молнии, однако для этого должен присутствовать ряд факторов. Например, если говорящий по телефону находится на возвышенности рядом с металлическими объектами, которые формируют электрическое поле.

Также если в момент удара молнии на телефон поступит звонок, а на человеке может быть влажная одежда, это незначительно повышает вероятность быть поджаренным грозовым разрядом.

Однако разговаривать по телефону во время грозы все равно может быть опасно. У человека усыпляется бдительность, он не ищет укрытие от стихии, а ходит по открытому пространству, где рискует стать самой высокой точкой, в которую бьет молния.

Как ранее сообщалось, очевидцы сняли в Петербурге явление, напоминающее шаровую молнию. Ролик был опубликован в социальных сетях.

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