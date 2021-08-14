Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ ликвидировали «вражескую» подлодку на полигоне Балтфлота

Балтийск, 14 августа. Палубные противолодочные вертолеты Ка-72ПЛ Балтийского флота успешно уничтожили «вражескую» подводную лодку во время учений, сообщила пресс-служба Балтфлота.

Экипажи Ка-72ПЛ были задействованы в поиске, слежке и ликвидации субмарины условного противника. Военнослужащие отработали полеты и практическое бомбометание ориентирными авиабомбами над акваторией морского полигона Балтийского флота. Во время тренировок также применялись радиолокационные и гидроакустические средства.

Ранее патрульный корабль Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» отработал артиллерийские стрельбы. Военнослужащие провели комплекс маневров по противовоздушной обороне и ведению морского боя.

Также военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о соперничестве ВМФ РФ и ВМС США. По его мнению, российская подлодка «Ясень-М» значительно превосходит американскую субмарину «Вирджиния», передает телеканал «360».