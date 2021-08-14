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Bentley презентовала обновленный Flying Spur от Mulliner
Общество
Bentley презентовала обновленный Flying Spur от Mulliner
prt scr bentleymotors.com  /  Copyright Bentley Motors 2021

Лондон, 14 августа. Британский автопроизводитель Bentley презентовал топовую версию седана Flying Spur от известного придворного тюнинг-ателье Mulliner.

Дизайнеры оснастили автомобиль особой решеткой радиатора, а также воздухозаборником. Изменения претерпели и серебристые корпуса зеркал и эксклюзивные 22-дюймовые колеса с самовыравнивающимися ступичными колпачками. Эмблему на капоте выполнили с подсветкой.

Салон покрыли кожаной обивкой с ромбовидной прострочкой. Для пассажиров задних сидений предусмотрены складные столики с кожаной обивкой и креплениями для ручек. Кроме того, в комплекте с авто поставляется специальный чехол в стиле отделки интерьера новинки.

Lamborghini ранее представила тизер суперкара, который станет новой версией модели Countach. По предварительным данным, автомобиль будет создан на базе Sian 2019 года.

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bentley дизайн Flying Spur
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