Врач-диетолог Стародубова рассказала, зачем нужно мыть арбуз и дыню с мылом 

Москва, 14 августа. Диетолог Антонина Стародубова назвала россиянам несколько причин, почему особенно важно мать арбуз и дыню с мылом.

Поверхность летних плодов обязательно нужно промывать теплой мыльной водой, иначе велик риск попадания микробов в мякоть при разрезании, сообщила Стародубова

«Перед употреблением необходимо хорошо вымыть поверхность арбуза и дыни теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести к кишечной инфекции», — объяснила врач в беседе с РИА Новости.

Также медик не рекомендует покупать арбузы и дыни, которые были как-либо повреждены при перевозке или хранении, и если лакомства имеют нехарактерные запах или цвет. Поверхность бахчевых обязательно нужно защищать от грязи и насекомых. Мухи и жуки могут переносить патогены, которые способны привести к отравлениям и инфекциям.

«Арбуз и дыню не стоит есть вместе с косточками. Кожура у семян арбуза и особенно дыни очень жесткая, поэтому употребление семян дыни в пищу без очистки от кожуры может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом», — добавила специалист.

Ранее диетолог Павлова предупредила россиян о главной опасности арбуза. По мнению специалиста, самое вредное в летней сладости — фруктоза.