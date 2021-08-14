Украинская община Крыма высмеяла план Кулебы по «возвращению» полуострова

Симферополь, 14 августа. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина высмеяла план главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по «возвращению» региона. Деятель назвала его идею «несуразностью».

Министр иностранных дел Украины на брифинге озвучил очередной план Киева по «возвращению» полуострова. Кулеба использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди.

«Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете», — звучит цитата.

Дипломат перенес эти слова на Россию, которая якобы преодолела первые две стадии и сейчас держится на третьей. Крым «войдет» в состав Украины на четвертой, полагает Кулеба.

«Смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел», — констатировала Гридчина в беседе с РИА Новости.

instagram.com / @gridchina_a

Глава украинской общины отметила, что Кулеба «справляется на отлично» в актерском мастерстве по примеру президента Украины Владимира Зеленского. Гридчина назвала его заявление геополитической несуразностью и глупейшей сентенцией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее прибыл на форум арт-кластера «Таврида» в Судак. Глава МИД ответил на вопрос о признании Западом статуса Крыма. Лавров подчеркнул, что западные страны осознают принадлежность полуострова России.