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Йеменские хуситы перехватили американский дрон-разведчик в провинции Мариб

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:09
Армия
Йеменские хуситы перехватили американский дрон-разведчик в провинции Мариб
ФБА «Экономика сегодня»

Сана, 14 августа. Йеменские хуситы ликвидировали разведывательный беспилотник американского производства типа ScanEagle, сообщает подконтрольный движению телеканал «Аль-Масира».

Беспилотник был замечен в округе Медгал северной провинции Мариб, где продолжается ожесточенное вооруженное противостояние между мятежниками и силами йеменского правительства.

«Нашим силам ПВО только что удалось сбить разведывательный американский беспилотник типа ScanEagle», — заявил бригадный генерал Яхья Сария, не уточняя принадлежность БПЛА.

Ранее сообщалось, что британские силы специального назначения были отправлены в Йемен, чтобы выследить координаты бойцов хуситского движения «Ансар Аллах», которые могут быть причастны к атаке беспилотника на танкер Mercer Street близ Омана.

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йемен мариб медгал
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