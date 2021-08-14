Йеменские хуситы перехватили американский дрон-разведчик в провинции Мариб

Сана, 14 августа. Йеменские хуситы ликвидировали разведывательный беспилотник американского производства типа ScanEagle, сообщает подконтрольный движению телеканал «Аль-Масира».

Беспилотник был замечен в округе Медгал северной провинции Мариб, где продолжается ожесточенное вооруженное противостояние между мятежниками и силами йеменского правительства.

«Нашим силам ПВО только что удалось сбить разведывательный американский беспилотник типа ScanEagle», — заявил бригадный генерал Яхья Сария, не уточняя принадлежность БПЛА.

Ранее сообщалось, что британские силы специального назначения были отправлены в Йемен, чтобы выследить координаты бойцов хуситского движения «Ансар Аллах», которые могут быть причастны к атаке беспилотника на танкер Mercer Street близ Омана.