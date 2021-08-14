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Зеленский выступил против расизма после скандала со спортсменом Беленюком в Киеве

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:09
Политика
Зеленский выступил против расизма после скандала со спортсменом Беленюком в Киеве
Global Look Press  /  Pavlo Bahmutukrinform

Киев, 14 августа. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инцидент с депутатом Верховной рады и чемпионом Олимпийских игр в Токио Жаном Беленюком.

Глава государства выступил против расизма после скандала в Киеве с оскорблением спортсмена. Зеленский назвал Беленюка одним из достойнейших сынов Украины и подчеркнул, гимн страны на Олимпиаде в Токио прозвучал именно благодаря ему.

«А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — подчеркнул президент.

Ранее киевляне подошли к Беленюку и стали выкрикивать оскорбления по поводу его расы. Известно, что спортсмену также начали поступать угрозы после его совместной фотографии с российской телеведущей Ольгой Скабеевой на Олимпиаде.

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украина зеленский беленюк
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