Пользователей Сети возмутило видео танца отца двоих детей с молодой няней

Вашингтон, 14 августа. Мать двоих детей по имени Рейчел выложила противоречивое видео в социальную сеть TikTok, которое вызвало недоумение и возмущение у ее подписчиков.

На кадрах видно, как муж женщины по имени Эндрю танцует с молодой 23-летней няней. Пользователи Сети сразу же заподозрили в танце неладное, посоветовав автору ролика присмотреться к поведению супруга.

«Я показала это видео мужу. Он уверен, что они спят друг с другом», — прокомментировал видео пользователь pregnancywhoas.

С ним согласились и другие комментаторы, которых смутило такое проявление не совсем дружеских чувств. Некоторые заявили, что в поведении мужчины и девушки прослеживаются близкие отношения. Кроме того, многие осудили няню за непрофессионализм.

А некоторые пользователи TikTok и вовсе подумали, что девушка является родственницей кого-то из супругов. Противоречивая публикация уже набрала более 8 млн просмотров.

В Сети также активно обсуждают «победный танец» тренера австралийской спортсменки на Олимпиаде в Токио. Пловчиха Ариарна Титмус во время заплыва на дистанции 400 метров вольным стилем установила новый мировой рекорд.