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Певица МакSим частично лишилась памяти после комы

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:03
Шоу-бизнес
Певица МакSим частично лишилась памяти после комы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 14 августа. Оправившаяся после комы певица МакSим столкнулась с осложнениями на фоне болезни. Менеджер звезды Яна Богушевская призналась, что артистка утратила часть воспоминаний.

Певица Марина Максимова (МакSим) находится на реабилитации после месяца в искусственной коме. План восстановления звезды уже расписан на недели вперед, однако осложнения после затяжной болезни дают о себе знать. Менеджер артистки Яна Богушевская призналась в интервью изданию «СтарХит», что исполнительница частично лишилась памяти и не может вспомнить некоторые события, которых произошли до госпитализации.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани», — поделилась Богушевская.

Совсем недавно певица впервые после выхода из комы обратилась к фанатам со словами благодарности. Тем не менее, артистка еще далека от полного выздоровления. Помимо потери памяти Максимова чувствует слабость и с трудом может ходить. Кроме того, ее легким потребуется длительное восстановление с помощью терапии.

По словам Богушевской, артистка еще не скоро вернется на сцену. После месяца в коме исполнительница должна пройти полную реабилитацию. Поэтому фанатам не стоит ждать новых хитов и концертов МакSим раньше, чем через год, передает издание «Вечерняя Москва».

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здоровье звезды макsим
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