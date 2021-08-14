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Аналитик Камкин назвал визит Меркель в Россию знаковым событием
Политика
Аналитик Камкин назвал визит Меркель в Россию знаковым событием
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 14 августа. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию является знаковым, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По словам аналитика, это будет последний официальный визит Меркель в качестве канцлера Германии и в целом внешнеполитический финальный визит, так как в сентябре в ФРГ пройдут новые выборы.

Эксперт назвал стандартными темы обсуждения: энергетика, общеевропейская безопасность в контексте роста напряженности и недопонимания между Россией и западными партнерами. Особую важность приобретает тема газопровода «Северный поток — 2» в переговорах двух лидеров, считает Камкин.

«Эта тема набирает остроты в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке тему сохранения транзита», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Ранее Кремль подтвердил информацию о рабочем визите Ангелы Меркель в российскую столицу. Канцлер ФРГ прилетит в Москву на встречу с Путиным 20 августа. Как считает депутат Госдумы Сергей Железняк, канцлер Германии постарается найти компромисс между Россией и Украиной по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2». Подобные поступки входят в обыкновение западных политиков, подчеркнул Железняк.

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