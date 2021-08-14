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Экс-звезда «Ленинграда» обвинил Дрожжину в воровстве памятника с кладбища
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Ленинграда» обвинил Дрожжину в воровстве памятника с кладбища
Кадр из фильма «Трудные этажи»

Москва, 14 августа. Шоумен Стас Барецкий уверен, что актриса Наталья Дрожжина якобы украла чужое надгробие. По словам музыканта, артистка установила памятник на могиле собственной матери.

Советская кинозвезда Наталья Дрожжина вновь оказалась в центре скандала после истории о махинациях с наследством актера Алексея Баталова. Теперь артистке приписывают воровство памятника — якобы украденное надгробие установлено на Кунцевском кладбище и украшает собой могилу ее матери. Об этом рассказал экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий.

«Что касается слухов насчет памятника… Она украла и поставила его на могилу своей матери. Это правда, я знаю эту историю. Человек ничем не брезгует, человек зарабатывает деньги. Не обманет — не проживет», — поделился Барецкий.

Дрожжина все еще не отреагировала на обвинения, но вскоре за актрису вступился ее супруг Михаил Цивин. Адвокат решительно опроверг скандальные слухи и сообщил, что памятник был создан по заказу на Даниловском кладбище.

На фоне обвинений Барецкого Дрожжина продолжает отстаивать свою невиновность в деле о наследстве Алексея Баталова. Нотариус Дмитрий Бублий вошел в список ответчиков на судебном процессе после иска дочери артиста Марии Баталовой, передает ФАН.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-звезда «Ленинграда» обвинил Дрожжину в воровстве памятника с кладбища
барецкий цивин дрожжина
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