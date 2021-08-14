Керчане рассказали ФАН, что происходит в городе после разрушительной непогоды

Непогода, пришедшая на Юг России, немного отступила из Керчи, направившись в Краснодарский край. Жители восточной части Крыма поделились с ФАН, как они пережили эти несколько дней ливней и потопов и какая обстановка в городе наблюдается сейчас.

По данным МЧС, в ликвидации последствий стихии задействованы более 1000 спасателей и 300 единиц техники. Во многих дворах еще с четверга начали укладывать мешки с песком, чтобы не допустить воду в домовладения. Все потоки пытались перенаправить в местную реку Мелек-Чесме. Некоторые люди сами начали заполнять зазоры в окнах и дверях монтажной пеной.

Пресс-служба МЧС Крыма /

К утру субботы известно о подтоплении более 20 частных домовладений в Керчи и Ленинском районе Крыма и порядка 50 придомовых территорий. Также затоплены подвалы некоторых многоквартирных домов и стадион им. 50-летия Октября. Центр города сейчас перекрыт.

«Проблема у нас в том, что, например, когда заливало и наш город, и Ялту в июне, то у них с гор вся вода сходила вниз и уходила в море, не стояла в городе. У нас же почти везде равнина. Ливень прошел, река вышла из берегов, и все ― вода встала и долго никуда не уходит. Тут некоторые люди, у кого есть лодка, на ней, даже видела, передвигались. Вода стояла во дворах», ― рассказала ФАН Елена.

«У меня сестра двоюродная живет на улице Глухова. Там ситуация не очень приятная, дворы затопило, но дома вроде не очень пострадали. Говорит, недавно приехали спасатели и начали перекрывать часть улицы мешками с песком, чтобы вода шла по дороге, а не к ним в дома. Очень расстроилась, что двор весь затопило, все ее цветы и небольшой урожай», ― поделилась Инга Петровская.

Многие автомобили, как и во время прошлого ливня, залило водой. В некоторых районах уровень воды достигал высоты окон в машинах. Теперь водители подсчитывают, сколько денег придется потратить на ремонт.

«У нас тут своеобразный арт-объект появился. На улице Кирова, у торгового порта, на заборах люди оставляли найденные автомобильные номера. Видимо, водители потеряли [номера] тут, когда пытались через эти потоки воды как-то проехать. Проехать-то проехали, а номера оставили. Но, если честно, ужасно это все. Мы с прошлого потопа еще плесень в квартире никак не выведем, второго такого не потянем», ― отметила керчанка Ольга.

К счастью, немного улучшилась ситуация на стадионе им. 50-летия Октября, через который в центр города шла дождевая река, отмечается падение уровня воды.

«Я лично, когда появились новости, что нас снова затопит, оставил машину подальше от дома. Отогнал ее и оставил в районе улицы Крупской. Было много машин и на ул. 23 Мая, Курсантов. Вообще, на улицах рядом с горой Митридат было много автомобилей. Видимо, местные тоже догадались, что нужно туда перепаковать машины, пока не поздно. Практически не было свободных парковочных мест», ― поделился Антон Шахов.

На данный момент в городе в пункте временного размещения в гостинице «Меридиан» находятся девять человек, которых ранее эвакуировали, и еще четыре ребенка.

Согласно последним сообщениям администрации города, уровень воды в реке Мелек-Чесме в Керчи начал снижаться. Новых подтоплений жилого сектора нет. На сегодняшний день остается частично подтопленной дорога по ул. Самойленко.

Как ранее сообщал ФАН, ухудшение погоды снова ожидается в Керчи. Обстановка может испортиться на выходных, что принесет в Крым сильные ливни с грозами к вечеру субботы.