Разведка США ожидает изоляции Кабула талибами в ближайшие трое суток

Вашингтон, 14 августа. Столица Афганистана может быть окружена боевиками в течение ближайших трех суток, пишут американские СМИ.

Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан»1 могут за 72 часа полностью изолировать Кабул, передает американски телеканал CNN со ссылкой на источники в разведывательных структурах США. Именно с этой возможностью связана та спешка, с которой работники посольства Соединенных Штатов в Афганистане уничтожают документацию.

На фоне вероятного начала осады Кабула Пентагон принял решение ускорить переброску в Афганистан 3000 военнослужащих. Они будут обеспечивать защиту дипломатов во время их эвакуации.

Талибы ранее практически полностью захватили столицу афганской провинции Пактика в 200 километрах от Кабула. Британия также на фоне обострения ситуации перебросит в страну дополнительные силы, пишет телеканал «360». Бойцы будут помогать в эвакуации британских граждан и афганцев, которые с ними сотрудничали.

1 Организация запрещена на территории РФ.