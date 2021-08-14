Дерматолог Оловянишникова предупредила об опасности выступающих родинок

Санкт-Петербург, 14 августа. Одна из десяти тысяч родинок может перерождаться в злокачественное образование. Эффективным средством профилактики является их удаление с использованием лазера.

Выступающие над уровнем кожи родинки необходимо удалять. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала врач-дерматолог Ирина Оловянишникова. По ее словам, удалять также следует родинки, которые могут быть травмированы.

«Даже если образование плоское, но находится, например на стопе, его тоже надо удалять из-за постоянного соприкосновения с обувью», — объяснила она.

Опасность могут представлять родинки, которые увеличиваются в размерах или меняют свое очертание. Как утверждает Оловянишникова, они редко перерождаются в злокачественные образования, но все же это возможно. Особое внимание на родинки следует обращать при наличии родственников с раковыми заболеваниями.

Как сообщалось ранее, в некоторых случаях изменения кожного покрова могут указывать на заражение коронавирусной инфекцией. В частности, пациенты могут столкнуться с появлением кожных реакций, похожих на ожоги.