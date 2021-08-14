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Стала известна стоимость переноса порта из Петербурга в Усть-Лугу
Экономика
Стала известна стоимость переноса порта из Петербурга в Усть-Лугу
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 14 августа. Инициатива по переносу Большого морского порта из Петербурга в Усть-Лугу была оценена в «Трансмашхолдинге».

По мнению представителей компании, на реализацию проекта потребуется порядка 110 млрд рублей. Общая сумма затрат, включающая себя расходы на жилую и коммерческую застройку, а также перенос терминалов порта составит 550 млрд рублей.

Предложение о переезде более 20 портовых терминалов и предприятий порта из Северной столицы в Усть-Лугу месяц назад обсуждалась на федеральном уровне. Территорию, которую он сейчас занимает, могут признать объектом общегосударственной значимости, пишет телеканал «Санкт-Петербург». В «Трансмашхолдинге» Андрея Бокарева считают инициативу непроработанной.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о намерении интегрировать скоростную магистраль, связывающую Москву и Санкт-Петербург, с МЦД-3. Это позволит существенно разгрузить центральные маршруты и сократить время поездок в столице.

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