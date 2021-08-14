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Экс-посол Украины предостерег Зеленского от разговора «на повышенных тонах» с Байденом

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:10
Политика
Экс-посол Украины предостерег Зеленского от разговора «на повышенных тонах» с Байденом
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 14 августа. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует разговаривать с американским коллегой Джо Байденом «на повышенных тонах», уверен бывший посол страны Валерий Чалый.

Главе государства нужно подготовить презентацию, в которой будут продемонстрированы достижения Киева, отметил дипломат. По его словам, Зеленский должен донести до Байдена, что США не смогут обойтись без Украины. Чалый добавил, что о разговорах «на повышенных тонах» не может быть и речи.

«Самое главное – сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция», — подчеркнул экс-посол.

Ранее стали известны неожиданные подробности предстоящей поездки Зеленского в Соединенные Штаты. Украинский лидер может встретиться с представителями крупнейших корпораций, одним из которых является гендиректор Apple Тим Кук.

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