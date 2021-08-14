Вертолет санавиации вылетел за находящимся при смерти подростком в Костромской области

Кострома, 14 августа. Подростка, который находится в тяжелом состоянии после удара током, доставят в областную детскую больницу. За ним вылетел вертолет санитарной авиации, сообщил источник ФАН.

Ребенок поднялся на цистерну грузового состава и коснулся контактной сети, после чего получил сильный удар током. Когда на место происшествия прибыли врачи скорой помощи, он находился без сознания. Пострадавшего увезли в одно из местных медучреждений.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего. Сотрудники надзорного ведомства установят все обстоятельства инцидента и проверят наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности.