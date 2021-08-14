Власти Миссисипи открывают полевой госпиталь для новых пациентов с COVID-19

Джексон, 14 августа. Медицинский центр Университета Миссисипи (UMMC) открыл на внутренней парковке полевой госпиталь из 20 коек. Это стало вынужденной мерой из-за резкого роста количества новых пациентов с COVID-19, которые были доставлены в медицинское учреждение в течение последних дней.

Администрация UMMC планирует увеличить количество коек для пациентов с COVID-19 путем открытия мобильного палаточного госпиталя.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз сообщил, что в связи со сложившейся эпидемической ситуацией был вынужден обратиться к федеральным властям с просьбой разместить в штате госпитальное судно ВМФ США, что позволило бы существенно увеличить коечный фонд. Однако, по его словам, правительство не пошло на встречу этой просьбе.

«Запрос на корабль касался как самого объекта, так и более чем 500 сотрудников, которые идут с ним», — заявил губернатор Ривз.

Тем не менее, Министерство здравоохранения и социальных служб США направило в Миссисипи команду медиков, которая приступит к работе в новом полевом госпитале.

Global Look Press / Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Несмотря на заявления администрации Белого дома о высоких уровнях вакцинации, в ряде штатов США наблюдается резкий рост количества заболевших. Во Флориде число заражений COVID-19 бьет исторические рекорды. В Миссисипи и Орегоне больницы не справляются с наплывом пациентов. Власти Орегона были вынуждены направить 500 бойцов Национальной гвардии для оказания помощи переполненным больницам.

Медики связывают это как с нежеланием части жителей вакцинироваться, так и с распространением нового, более агрессивного штамма «дельта».