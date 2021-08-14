Авиация Минобороны РФ локализовала очаги лесных пожаров в Иркутской области

Иркутск, 14 августа. Два самолета Ил-76 Минобороны РФ совершили семь вылетов, сбросив около 300 тонн воды на очаги природных пожаров в Иркутской области.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что на сегодняшний день удалось локализовать очаги лесных пожаров в Киренском районе области. Глава города Братск, где на время тушения базируется военная авиация, поблагодарил экипажи за помощь, которую они оказывают местным службам в борьбе с возгораниями.

Отмечается, что два военно-транспортных самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8 были направлены в регион в соответствии с приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в Даниловском районе под Волгоградом. Пламя вспыхнуло в пяти километрах от хутора Каменночерновский. Также стало известно, что в Якутии за сутки число лесных пожаров сократилось на девять, передает телеканал «360».