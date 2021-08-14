Белые ламы стали родителями черного детеныша в Липецком зоопарке

Липецк, 14 августа. Черный детеныш появился на свет у пары белых лам по имени Герасим и Красавка в зоопарке Липецка. Малышка имеет необычный окрас от ламы-отца, в мехе которого есть черные вкрапления.

Сотрудники зоопарка рассказали, что у Герасима уже рождались детеныши с темным окрасом. Самец приехал в Липецк из Калининградской области, а Красавка родом из Новосибирска.

У ламы-мамы в основном рождались самцы, однако новорожденный детеныш уже десятый ребенок Красавки и вторая по счету девочка, рассказала заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева. Сейчас малышка, которой пять дней от роду, набирается сил, ест молоко и много отдыхает. Примерно через пол года она отправится в другие зоопарки страны. В ближайшее время в соцсетях Липецкого зоосада будет объявлен конкурс на имя для маленькой ламы.

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