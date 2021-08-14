Аналитики Baijiahao предрекли США большие проблемы в случае войны с Россией

Пекин, 14 августа. США столкнутся с большими проблемами в случае военного конфликта с Россией. Такое мнение выразили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Baijiahao в своем материале пишут, что на сегодняшний день отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в состоянии упадка. Как передает «ПолитРоссия», столь напряженные разногласия между двумя странами могут стать причиной войны, в которой будет сложно выявить победителя.

«Ядерное оружие — самое важное звено в военной мощи России и США. Страны обладают крупнейшими ядерными арсеналами в мире», — отмечают эксперты.

В то же время авторы указывают, что на море США обладают большим преимуществом по надводным кораблям, а Россия может похвастаться современными и хорошо вооруженными атомными подлодками. В авиации Пентагон также превосходит РФ по количеству самолетов, но на вооружении российских ВКС стоят стратегические бомбардировщики Ту-160, обладающие невероятной скоростью и разрушительным оружием.

Однако аналитики из Китая напоминают, что Россия обладает обширной территорией и огромным количеством ресурсов. Они отмечают, что хотя победителя в гипотетической войне будет сложно определить, США в любом случае будут ждать кошмарные последствия после ее начала.

Ранее Baijiahao сообщало, что корабли стран НАТО рискуют оказаться в смертельной ловушке, если пересекут незримую черту в Черном море. После воссоединения Крыма с Россией, Москва активно укрепляла его, превращая в настоящую неприступную крепость. Также военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о соперничестве США с российскими подлодками, передает телеканал «360».