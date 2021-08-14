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Порядок выплаты пенсионных накоплений наследникам объяснили в ПФР
Экономика
Порядок выплаты пенсионных накоплений наследникам объяснили в ПФР
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 августа. Если гражданин умер до назначения ему накопительной пенсии, его наследники получают право на выплату пенсии, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Курской области.

На данный момент пенсионные накопления имеют жители России, рожденные после 1967 года, а также мужчины 1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года рождения и моложе. Также участниками программы являются граждане, которые уплачивают добровольные взносы самостоятельно. Правопреемники получают пенсионные накопления россиянина, если он умер до назначения накопительной пенсии или до получения единовременной выплаты из его средств

«Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках программы государственного софинансирования накопительных пенсий», — цитирует сообщение ПФР «РГ».

Если у гражданина не было заявления о распределении пенсионных накоплений, то выплаты могут получить близкие родственники — супруги, дети, родители, братья, сестры и внуки.

В Госдуме ранее представили пособие, по которому россияне могут самостоятельно высчитать размер своей страховой пенсии.

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