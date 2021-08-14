Задержанный главврач осетинской больницы просил минздрав решить проблему с кислородом

Владикавказ, 14 августа. Главный врач республиканской клинической больницы Северной Осетии, где произошло ЧП, предупреждал об имеющихся проблемах с кислородом.

Правоохранители задержали главврача медучреждения Владимира Плиева после аварии на кислородной станции, жертвами которой стали девять пациентов с коронавирусом.

Он рассказал, что обращался к министру здравоохранения республики с просьбой решить вопрос с поставками кислорода. В пресс-службе министерства отметили, что на это уже были выделены средства.

Запросы о необходимости строительства второй кислородной линии поступили в региональный минздрав в начале июля. Они были рассмотрены на заседании правительства. Кроме того, администрация больницы сообщала о необходимости приобретения дополнительных аппаратов ИВЛ.

Устранение последствий ЧП заняло больше времени, так как в медицинском учреждении отсутствовала резервная линия подачи кислорода.