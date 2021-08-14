Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 12:24
12:21
Общество
Представитель МакSим объяснила ее скорую выписку из больницы
12:20
Происшествия
ФАН публикует видео последствий ДТП с четырьмя погибшими на Кубани
12:17
Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания попавшегося за взятку технолога зоопарка
12:16
Общество
Перенесшего коронавирус Балуева не узнали на фото
12:16
Происшествия
Балкон жилого дома загорелся во Фрунзенском районе Петербурга
12:14
Происшествия
Спасатели извлекли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
12:10
Экономика
Цены на элитное жилье в Москве достигли рекордных показателей
12:04
Общество
Россиянам объяснили, опасно ли разговаривать по мобильному телефону во время грозы
12:03
Происшествия
Вертолет санавиации вылетел за находящимся при смерти подростком в Костромской области
12:02
Происшествия
Саратовские пограничники уверенно отразили внешнюю угрозу на учениях
Все новости

Задержанный главврач осетинской больницы просил минздрав решить проблему с кислородом
Происшествия
Задержанный главврач осетинской больницы просил минздрав решить проблему с кислородом
 /  Pr Scr youtube.com

Владикавказ, 14 августа. Главный врач республиканской клинической больницы Северной Осетии, где произошло ЧП, предупреждал об имеющихся проблемах с кислородом.

Правоохранители задержали главврача медучреждения Владимира Плиева после аварии на кислородной станции, жертвами которой стали девять пациентов с коронавирусом.

Он рассказал, что обращался к министру здравоохранения республики с просьбой решить вопрос с поставками кислорода. В пресс-службе министерства отметили, что на это уже были выделены средства.

Запросы о необходимости строительства второй кислородной линии поступили в региональный минздрав в начале июля. Они были рассмотрены на заседании правительства. Кроме того, администрация больницы сообщала о необходимости приобретения дополнительных аппаратов ИВЛ.

Устранение последствий ЧП заняло больше времени, так как в медицинском учреждении отсутствовала резервная линия подачи кислорода.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Задержанный главврач осетинской больницы просил минздрав решить проблему с кислородом
больница владикавказ кислород
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru