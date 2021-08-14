Экономист Десятниченко назвала лучший способ вложить миллион рублей

Акции, облигации и срочные депозиты — доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Олеся Десятниченко рассказала, куда частному инвестору стоит вложить миллион рублей. В зависимости от степени риска, она назвала три стратегии.

Как сообщила экономист, сбережения от одного миллиона рублей и выше стоит вкладывать в фондовый рынок: акции, облигации и другие виды ценных бумаг. Если же есть цель сохранить деньги, то лучше направить их на депозит.

Вместе с тем Десятниченко предупредила о возможных рисках, подстерегающих начинающих инвесторов. Снизить шансы возможных потерь, по словам эксперта, может распределение накоплений между различными объектами вложений.

«Это достаточно традиционный совет, который поможет на начальном этапе скорректировать вашу личную сберегательную стратегию», – заявила доцент.

pixabay.com / HeungSoon

Тем, кто не обладает достаточным опытом в финансовой сфере, специалист посоветовала придерживаться консервативных и низкорисковых активов.

«Выделите столько, сколько вы потенциально готовы потратить, не считая такой ущерб катастрофическим. Например, начните с 10–20% сбережений и посмотрите на результат своих вложений приблизительно через полгода», – пояснила эксперт.

Подводя итог, Олеся Десятниченко рассказала, как обращаться с относительно небольшими суммами в пределах полугодового заработка.

«Рекомендуется копить их как в национальной, так и в иностранной валюте. Далее, увеличивая объем накоплений, есть смысл использовать срочные депозиты. В ближайшие шесть месяцев эти инструменты будут давать доходность не менее 6–7% годовых, компенсируя тем самым официальный уровень инфляции», – заключила экономист.

Ранее эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему так важно, чтобы Россия ушла от доллара. По его словам, Москва делает правильно, отказываясь от американской валюты.