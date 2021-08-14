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В России за сутки выявили 22 144 новых случая COVID-19

  /   Обновлено: 14 августа 2021 11:21
Общество
В России за сутки выявили 22 144 новых случая COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 14 августа. Количество новых случаев заражения COVID-19 в России за прошедшие сутки составило 22 144 новых случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили во всех регионах страны. При этом у 8,2% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания.

По данным оперштаба, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за минувшие сутки составило 819. Еще 19 550 человек смогли успешно вылечиться от инфекции.

Накануне в России зафиксировали 22 277 новых случаев заболевания. В Москве суточный показатель заболеваемости достиг 2529.

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россия коронавирус оперштаб
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