В России за сутки выявили 22 144 новых случая COVID-19

Москва, 14 августа. Количество новых случаев заражения COVID-19 в России за прошедшие сутки составило 22 144 новых случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили во всех регионах страны. При этом у 8,2% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания.

По данным оперштаба, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за минувшие сутки составило 819. Еще 19 550 человек смогли успешно вылечиться от инфекции.

Накануне в России зафиксировали 22 277 новых случаев заболевания. В Москве суточный показатель заболеваемости достиг 2529.