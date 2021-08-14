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Талибы практически полностью захватили столицу афганской провинции Пактика

  /   Обновлено: 14 августа 2021 11:37
Армия
Талибы практически полностью захватили столицу афганской провинции Пактика
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 14 августа. Город Шарана (столица афганской провинции Пактика) находится под контролем запрещенного в РФ движения «Талибан»1, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

Боевики установили практически полный контроль над восточной провинцией, написал Муджахид на своей странице в соцсети Twitter. Город Шарана находится приблизительно в 200 километрах от Кабула. Все оборонительные позиции правительственных сил были захвачены талибами, административные и правительственные структуры находятся в осаде.

«Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) выступил с призывом сложить оружие полицейских и бойцов ВС Афганистана. Для них это лучший шанс «спасти свои жизни», написал Муджахид.

Талибы ранее захватили провинцию Логар, находящуюся на юго-востоке от Кабула. Ближайшая точка этой территории к столице центральноазиатской страны располагается в 80 километрах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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