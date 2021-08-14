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Более половины населения Китая вакцинировалось от коронавируса
Общество
Более половины населения Китая вакцинировалось от коронавируса
pixabay.com

Пекин, 14 августа. Более половины жителей Китая вакцинировались против коронавирусной инфекции, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению (НКЗ).

Всего жителям материковой части КНР ввели 1,83 млрд доз вакцины от COVID-19. Однако общее число случаев заражения инфекцией в стране продолжает расти уже 19 дней подряд. Под влияние вируса попали 16 провинций и 156 районов.

Согласно докладу, в стране 777 млн человек вакцинировались против коронавируса. Также более 60 млн доз поставили граждане в возрасте от 12 до 17 лет, заявил пресс-секретарь НКЗ Ми Фэн.

Российский врач Андрей Тяжельников ранее заявил, что массовая вакцинация поможет прервать цепочку передачи COVID-19. Он напомнил о необходимости сознательного подхода к борьбе с инфекцией.

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